So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren ausgezahlt

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Ripple wurde am 07.09.2023 bei 0.5046 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XRP investiert worden wären, hätte man nun 198.16 Ripple im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 07.09.2026 auf 1.397 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276.90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 176.90 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 3.122 USD.

Redaktion finanzen.net