Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’084 -1.4%  SPI 19’872 -1.0%  Dow 52’897 -1.0%  DAX 25’978 -0.1%  Euro 0.9403 -0.1%  EStoxx50 6’405 0.0%  Gold 4’407 0.0%  Bitcoin 63’522 -0.8%  Dollar 0.8083 -0.1%  Öl 97.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Sandoz-Aktie stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Ölpreis-Schock: Goldman Sachs sieht Barrel-Preis bei bis zu 120 US-Dollar
Firmus-Aktie: OpenAI-Deal könnte Milliarden-Bewertung des NVIDIA-Partners vor Börsengang absichern
Suche...
Wertentwicklung geprüft 08.09.2026 11:03:08

So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Investoren mit einer frühen Ripple-Investition verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Ripple wurde am 07.09.2023 bei 0.5046 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XRP investiert worden wären, hätte man nun 198.16 Ripple im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 07.09.2026 auf 1.397 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276.90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 176.90 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 3.122 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?