So hätte sich eine Investition in Bitcoin von vor 10 Jahren ausgezahlt

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Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 610.18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0.1639 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’301.35 USD, da Bitcoin am 20.09.2026 81’162.18 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13’201.35 Prozent zugenommen.

Bei 58’550.66 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net