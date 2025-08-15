So hätte sich eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 10.40 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 961.72 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 14.08.2025 auf 22.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’637.35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 116.37 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 06.09.2024 bei 9.574 USD. Bei 29.48 USD erreichte der Coin am 15.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net