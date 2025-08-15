|LINK-Performance
So hätte sich eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Bei einer frühen Investition in Chainlink hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 10.40 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 961.72 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 14.08.2025 auf 22.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’637.35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 116.37 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 06.09.2024 bei 9.574 USD. Bei 29.48 USD erreichte der Coin am 15.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
