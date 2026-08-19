So hätte sich eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 216.21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 4.625 Binance Coin. Da sich der Wert von Binance Coin am 18.08.2026 auf 603.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’791.64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179.16 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545.37 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net