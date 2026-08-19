|Anlage unter der Lupe
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19.08.2026 11:03:08
So hätte sich eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Bei einem frühen Investment in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Binance Coin 216.21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 4.625 Binance Coin. Da sich der Wert von Binance Coin am 18.08.2026 auf 603.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’791.64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179.16 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545.37 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.
Redaktion finanzen.net
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