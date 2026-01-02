So hätte sich ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Vor 3 Jahren wurde Uniswap bei 5.242 USD gehandelt. Bei einer UNI-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’907.80 Uniswap in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’064.99 USD, da sich der Wert von Uniswap am 01.01.2026 auf 5.800 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.65 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 4.765 USD. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15.29 USD.

Redaktion finanzen.net