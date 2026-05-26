So hätte sich ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

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Stellar kostete gestern vor 3 Jahren 0.087010 USD. Bei einem XLM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11’492.93 Stellar in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’721.13 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.05.2026 auf 0.1498 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 72.11 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0.5023 USD..

Redaktion finanzen.net