So hätte sich ein Monero-Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

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Gestern vor 1 Jahr notierte Monero bei 268.63 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in XMR investierten, hätten nun 0.3723 Monero im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 147.51 USD, da Monero am 10.08.2026 396.26 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.51 Prozent gesteigert.

Am 15.08.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 235.55 USD. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714.30 USD.

Redaktion finanzen.net