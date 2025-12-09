So hätte sich ein Investment in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Ripple war am 08.12.2020 0.5587 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’789.87 XRP. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2.073 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’711.22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 271.12 Prozent zugenommen.

Bei 1.791 USD erreichte XRP am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3.557 USD.

Redaktion finanzen.net