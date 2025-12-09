|Krypto-Performance im Blick
|
09.12.2025 11:03:09
So hätte sich ein Investment in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt
Vor Jahren in Ripple eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Ripple war am 08.12.2020 0.5587 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’789.87 XRP. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2.073 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’711.22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 271.12 Prozent zugenommen.
Bei 1.791 USD erreichte XRP am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3.557 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’643.42106
|-0.64%
|Handeln
|Vision
|0.07522
|-1.67%
|Handeln
|Ethereum
|2’503.55935
|-0.73%
|Handeln
|Ripple
|1.65791
|-0.89%
|Handeln
|Solana
|106.74282
|-0.73%
|Handeln
|Cardano
|0.34267
|-1.63%
|Handeln
|Polkadot
|1.69104
|-1.64%
|Handeln
|Chainlink
|11.05472
|-0.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.60%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.05%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!