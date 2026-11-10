|XMRAnlage im Fokus
|
10.11.2026 11:03:08
So hätte sich ein Investment in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt
Vor Jahren Monero gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Monero wurde am 09.11.2023 zu einem Wert von 170.29 USD gehandelt. Bei einem XMR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.872 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’419.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.11.2026 auf 582.32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241.95 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Monero am 05.02.2026 bei 292.19 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 714.30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|60’822.88871
|-1.31%
|Handeln
|Vision
|0.02714
|0.13%
|Handeln
|Ethereum
|1’712.56864
|-1.94%
|Handeln
|Ripple
|0.88385
|-1.85%
|Handeln
|Solana
|69.33013
|-2.20%
|Handeln
|Cardano
|0.14523
|0.16%
|Handeln
|Polkadot
|0.69579
|-0.70%
|Handeln
|Chainlink
|8.54766
|-1.92%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.72%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.83%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren