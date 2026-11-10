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XMRAnlage im Fokus 10.11.2026 11:03:08

So hätte sich ein Investment in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Investment in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren Monero gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

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Monero wurde am 09.11.2023 zu einem Wert von 170.29 USD gehandelt. Bei einem XMR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.872 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’419.53 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.11.2026 auf 582.32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 241.95 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Monero am 05.02.2026 bei 292.19 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 714.30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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