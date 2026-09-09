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Investment im Blick 09.09.2026 11:03:08

So hätte sich ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Binance Coin verdienen können.

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Gestern vor 3 Jahren notierte Binance Coin bei 214.58 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in BNB investierten, hätten nun 4.660 Binance Coin im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’506.75 USD, da Binance Coin am 08.09.2026 752.47 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 250.68 Prozent gesteigert.

Am 30.06.2026 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545.37 USD. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net

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