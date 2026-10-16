Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
16.10.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin ist am Vormittag 82.069,26 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 82.118,31 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,2 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 0,35 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 60,81 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,37 Prozent auf 2.447,93 US-Dollar, nach 2.438,85 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 279,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 277,83 US-Dollar.
Zudem legt Ripple zu. Um 0,39 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,338 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,332 US-Dollar wert war.
Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,40 Prozent auf 561,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 548,10 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2297 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2305 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1833 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1828 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3339 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 730,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 728,15 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0821 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,72 Prozent stärker bei 106,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 105,30 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,25 Prozent auf 10,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,03 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 12,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,45 US-Dollar wert.
Daneben wertet Sui um 09:41 auf. Es geht 0,68 Prozent auf 1,042 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,035 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|67’245.52564
|-1.06%
|Handeln
|Vision
|0.03490
|-0.73%
|Handeln
|Ethereum
|1’989.74485
|-1.42%
|Handeln
|Ripple
|1.07612
|-2.41%
|Handeln
|Solana
|85.89481
|-1.44%
|Handeln
|Cardano
|0.18577
|-2.30%
|Handeln
|Polkadot
|0.95204
|0.43%
|Handeln
|Chainlink
|10.14404
|-1.53%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.89%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.05%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren