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Krypto-Marktbericht 16.10.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

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Bitcoin ist am Vormittag 82.069,26 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 82.118,31 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 18,2 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,35 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 60,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,37 Prozent auf 2.447,93 US-Dollar, nach 2.438,85 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,49 Prozent stärker bei 279,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 277,83 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,39 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,338 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,332 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,40 Prozent auf 561,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 548,10 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2297 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2305 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1833 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1828 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3339 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 730,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 728,15 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0821 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,72 Prozent stärker bei 106,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 105,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,25 Prozent auf 10,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,03 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 12,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,45 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:41 auf. Es geht 0,68 Prozent auf 1,042 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,035 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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