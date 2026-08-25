So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 1,99 Prozent auf 80.462,60 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 78.895,21 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 10,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 13,4 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,72 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 52,06 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 51,69 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,69 Prozent auf 2.496,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.479,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 273,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 270,75 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,481 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 1,501 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 0,20 Prozent auf 441,50 US-Dollar, nach 442,39 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2240 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1936 US-Dollar am Vortag auf 0,1955 US-Dollar nach oben (0,99 Prozent).

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3447 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3445 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 709,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 703,92 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0900 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0920 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Dienstagvormittag hinzu. Um 2,90 Prozent auf 101,45 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 98,59 US-Dollar.

Zudem gewinnt Avalanche am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,80 Prozent auf 7,598 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,538 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,62 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 2,02 Prozent auf 0,8166 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,8004 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.