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30.08.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,13 Prozent auf 78.178,30 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 78.283,28 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,13 Prozent auf 48,91 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 48,98 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,10 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 2.456,91 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.459,36 US-Dollar wert war.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 245,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (247,12 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,75 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,396 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 0,41 Prozent auf 472,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 470,79 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2011 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1796 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1805 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3408 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,13 Prozent auf 693,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 692,63 US-Dollar wert.
Daneben fällt Dogecoin um 0,52 Prozent auf 0,0848 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0852 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 0,60 Prozent auf 105,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 105,68 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 7,331 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,26 Prozent auf 11,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,44 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7446 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,7425 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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