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Krypto-Marktbericht 07.11.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Kryptokurse am Samstagvormittag.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 76.021,18 US-Dollar und damit 0,20 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.870,92 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Nach 52,54 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 0,37 Prozent auf 52,35 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.237,46 US-Dollar am Vortag auf 2.245,50 US-Dollar nach oben (0,36 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 261,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 263,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,179 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,179 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 611,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (610,56 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,21 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1844 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1840 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1542 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3183 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 694,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 693,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0724 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0720 US-Dollar beziffert.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach oben. Solana gewinnt 0,03 Prozent auf 90,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 90,17 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 8,334 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 8,331 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 10,85 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:41 bei 10,85 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8688 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,8689 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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