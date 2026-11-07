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Krypto-Marktbericht 07.11.2026 12:43:06

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 75.881,12 US-Dollar und damit 0,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.870,92 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,5 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,78 Prozent auf 52,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 52,54 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 2.242,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.237,46 US-Dollar.

Nach 263,57 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 2,49 Prozent auf 257,02 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Ripple um 0,66 Prozent auf 1,171 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,179 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Samstagmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 612,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 610,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1829 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1840 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1526 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1532 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3190 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,06 Prozent auf 693,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 693,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0718 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0724 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,39 Prozent auf 89,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 90,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 0,73 Prozent auf 8,273 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,334 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,47 Prozent auf 10,80 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,85 US-Dollar.

Zudem gibt Sui am Samstagmittag nach. Um 1,10 Prozent auf 0,8593 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8688 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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