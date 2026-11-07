Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
07.11.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 75.881,12 US-Dollar und damit 0,01 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.870,92 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,5 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,78 Prozent auf 52,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 52,54 US-Dollar.
Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 2.242,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.237,46 US-Dollar.
Nach 263,57 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um 2,49 Prozent auf 257,02 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Ripple um 0,66 Prozent auf 1,171 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,179 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Samstagmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 612,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 610,56 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1829 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1840 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1526 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1532 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3190 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,06 Prozent auf 693,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 693,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0718 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0724 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 0,39 Prozent auf 89,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 90,17 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 0,73 Prozent auf 8,273 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,334 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,47 Prozent auf 10,80 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,85 US-Dollar.
Zudem gibt Sui am Samstagmittag nach. Um 1,10 Prozent auf 0,8593 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8688 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’291.91110
|0.68%
|Handeln
|Vision
|0.02697
|-5.90%
|Handeln
|Ethereum
|1’837.87832
|0.97%
|Handeln
|Ripple
|0.96782
|-1.65%
|Handeln
|Solana
|73.96584
|1.77%
|Handeln
|Cardano
|0.15215
|3.40%
|Handeln
|Polkadot
|0.75350
|2.07%
|Handeln
|Chainlink
|8.94268
|2.89%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|4.51%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.30%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren