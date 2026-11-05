|Krypto-Marktbericht
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05.11.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 5,75 Prozent auf 75.873,43 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 80.505,20 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,5 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 9,0 Prozent.
Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 7,62 Prozent auf 52,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 56,29 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 7,32 Prozent auf 2.248,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.425,87 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,14 Prozent auf 278,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 282,19 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 4,51 Prozent auf 1,247 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,306 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 643,00 US-Dollar am Vortag auf 610,34 US-Dollar nach unten (5,08 Prozent).
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Cardano um 7,67 Prozent auf 0,1830 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1982 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 7,81 Prozent auf 0,1550 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1681 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3157 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 4,28 Prozent auf 689,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 720,63 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Dogecoin um 6,90 Prozent auf 0,0719 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0772 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt Solana nach. Um 5,57 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 90,31 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 95,64 US-Dollar wert war.
Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,766 US-Dollar am Vortag auf 8,209 US-Dollar nach unten (6,36 Prozent).
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 6,39 Prozent auf 10,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,47 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 8,10 Prozent auf 0,8566 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,9321 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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