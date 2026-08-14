So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 1,14 Prozent auf 62.630,82 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.350,26 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -12,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,32 Prozent auf 43,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,81 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 0,89 Prozent auf 1.866,40 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.883,18 US-Dollar stand.

Nach 206,49 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagnachmittag um 2,84 Prozent auf 200,62 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 0,70 Prozent auf 1,001 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,008 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 393,82 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagnachmittag um 1,36 Prozent auf 399,17 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1822 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1782 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1593 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1592 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3325 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3342 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 1,03 Prozent schwächer bei 603,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0695 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0701 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (76,17 US-Dollar) geht es um 1,32 Prozent auf 75,16 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,11 Prozent auf 6,373 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,445 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,11 Prozent auf 8,765 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,863 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6733 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6885 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,21 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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