Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’515 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9437 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’303 -1.0%  Bitcoin 64’311 2.6%  Dollar 0.8169 0.0%  Öl 107.0 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 14.09.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Um 17:11 ist Bitcoin 78.534,89 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,28 Prozent höher als am Vortag (78.534,89 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 10,29 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,15 Prozent auf 53,70 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,78 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,20 Prozent auf 2.505,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.475,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,58 Prozent stärker bei 222,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 221,35 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 4,15 Prozent stärker bei 1,398 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 510,15 US-Dollar. Gestern war Monero noch 519,05 US-Dollar wert.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2082 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2041 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 6,83 Prozent auf 0,1897 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1775 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3406 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,66 Prozent stärker bei 721,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 716,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0825 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 2,11 Prozent auf 101,65 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 99,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 2,03 Prozent auf 7,452 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,304 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,89 Prozent auf 11,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,22 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 2,60 Prozent auf 0,7206 US-Dollar, nach 0,7024 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?