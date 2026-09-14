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14.09.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagnachmittag am Kryptomarkt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.
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Um 17:11 ist Bitcoin 78.534,89 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,28 Prozent höher als am Vortag (78.534,89 US-Dollar).
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 10,29 EUR notiert.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,15 Prozent auf 53,70 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,78 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,20 Prozent auf 2.505,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.475,94 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,58 Prozent stärker bei 222,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 221,35 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 4,15 Prozent stärker bei 1,398 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 510,15 US-Dollar. Gestern war Monero noch 519,05 US-Dollar wert.
Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2082 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2041 US-Dollar wert war.
Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 6,83 Prozent auf 0,1897 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1775 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3406 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,66 Prozent stärker bei 721,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 716,46 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0825 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 2,11 Prozent auf 101,65 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 99,55 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Avalanche-Kurs um 2,03 Prozent auf 7,452 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,304 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,89 Prozent auf 11,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,22 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 2,60 Prozent auf 0,7206 US-Dollar, nach 0,7024 US-Dollar am Vortag.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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