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Krypto-Marktbericht 16.09.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochnachmittag.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 75.693,49 US-Dollar und damit 0,12 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.599,20 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 9,87 EUR beträgt die Performance seit Auflage 7,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,87 Prozent auf 50,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 51,30 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um 0,33 Prozent auf 2.392,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.400,10 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,00 Prozent auf 217,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 217,23 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 1,48 Prozent auf 1,267 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,286 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 2,71 Prozent auf 491,21 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 504,90 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,15 Prozent auf 0,1914 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1956 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1741 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1762 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,23 Prozent.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3347 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3328 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,34 Prozent auf 709,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 712,20 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0790 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,16 Prozent auf 97,13 US-Dollar, nach 96,97 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,40 Prozent auf 7,249 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,278 US-Dollar wert.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,90 US-Dollar am Vortag auf 10,69 US-Dollar nach unten (1,98 Prozent).

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6874 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 0,6860 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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