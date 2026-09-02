|Krypto-Marktbericht
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02.09.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochmittag am Kryptomarkt
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:30 1,29 Prozent auf 76.535,54 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 77.539,41 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 9,94 EUR notiert.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,82 Prozent auf 48,72 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 49,62 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.423,16 US-Dollar) geht es um 2,24 Prozent auf 2.368,77 US-Dollar nach unten.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 246,14 US-Dollar am Vortag auf 243,84 US-Dollar nach unten (0,94 Prozent).
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,320 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,353 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,43 Prozent.
Zudem legt Monero zu. Um 2,77 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:30 auf 519,05 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 505,08 US-Dollar wert war.
Zudem gibt Cardano am Mittwochmittag nach. Um 1,57 Prozent auf 0,1935 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1966 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 12:30 ab. Es geht 2,03 Prozent auf 0,1723 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1759 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,3227 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,02 Prozent auf 682,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 683,04 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0817 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0808 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,82 Prozent auf 98,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 100,10 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (7,228 US-Dollar) geht es um 1,78 Prozent auf 7,100 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,04 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 11,23 US-Dollar wert.
Nach 0,7224 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochmittag um 1,37 Prozent auf 0,7125 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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