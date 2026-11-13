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Krypto-Marktbericht 13.11.2026 12:43:06

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt

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Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:31 bei 69.179,12 US-Dollar und damit 2,94 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 71.272,57 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 0,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,42 Prozent auf 49,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 49,95 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Freitagmittag nach. Um 3,06 Prozent auf 1.954,09 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.015,73 US-Dollar.

Nach 224,23 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um 0,40 Prozent auf 223,33 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Ripple um 2,11 Prozent auf 1,018 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,040 US-Dollar.

Zudem gibt Monero am Freitagmittag nach. Um 2,75 Prozent auf 535,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 550,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1712 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1739 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1466 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1483 US-Dollar.

Daneben fällt Tron um 1,03 Prozent auf 0,3122 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3154 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 2,44 Prozent auf 639,37 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 655,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0651 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0664 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 1,46 Prozent auf 80,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 81,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Avalanche-Kurs um 0,80 Prozent auf 8,400 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,333 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,45 Prozent auf 9,971 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,12 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8042 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:31 bei 0,8010 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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