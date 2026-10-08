|Krypto-Marktbericht
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08.10.2026 09:48:20
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagvormittag am Kryptomarkt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 83.106,32 US-Dollar und damit 0,19 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 83.266,52 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 21,6 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 2,45 Prozent auf 64,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 66,02 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum am Donnerstagvormittag nach. Um 0,03 Prozent auf 2.572,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.573,02 US-Dollar.
Nach 300,40 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,17 Prozent auf 296,90 US-Dollar gesunken.
Daneben fällt Ripple um 0,60 Prozent auf 1,413 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,422 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 559,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 553,53 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 0,64 Prozent schwächer bei 0,2537 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2554 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1997 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2002 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3346 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,36 Prozent auf 770,39 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 773,18 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0880 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0889 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 0,48 Prozent auf 115,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 116,20 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Avalanche-Kurs um 1,77 Prozent auf 10,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,14 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,34 US-Dollar.
Zudem gewinnt Sui am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 1,138 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,127 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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