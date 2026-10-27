So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:30 bei 79.809,95 US-Dollar und damit 0,29 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 80.041,27 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,2 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 0,78 Prozent auf 56,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 56,65 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Dienstagmittag nach. Um 0,34 Prozent auf 2.312,42 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.320,31 US-Dollar.

Nach 280,00 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagmittag um 0,15 Prozent auf 279,57 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 1,301 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Monero am Dienstagmittag nach. Um 0,58 Prozent auf 593,49 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 596,97 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:30 notiert der Cardano-Kurs 1,30 Prozent schwächer bei 0,2034 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2061 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,1679 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1687 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,3275 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,45 Prozent auf 738,10 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 741,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,0771 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0776 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,87 Prozent auf 99,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 100,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Avalanche-Kurs um 2,18 Prozent auf 8,758 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,953 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,32 Prozent auf 11,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,37 US-Dollar.

Zudem gibt Sui am Dienstagmittag nach. Um 0,47 Prozent auf 0,9113 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9156 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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