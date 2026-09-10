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Krypto-Marktbericht 10.09.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,39 Prozent auf 77.933,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.240,02 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,6 Prozent.

Nach 53,10 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,50 Prozent auf 52,30 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,14 Prozent auf 2.464,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.467,54 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,67 Prozent auf 247,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 251,61 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 1,13 Prozent schwächer bei 1,379 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,395 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,14 Prozent auf 512,05 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 511,36 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2124 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2120 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1792 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1812 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3394 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3387 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,91 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 716,52 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 723,09 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0850 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0861 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,71 Prozent auf 100,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 101,71 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,76 Prozent schwächer bei 7,735 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 7,794 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 0,40 Prozent auf 11,75 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,80 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 1,36 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,7622 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7727 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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