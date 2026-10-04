So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag

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Bitcoin ist am Mittag 85.395,29 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:30 um 0,73 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 84.772,34 US-Dollar stand.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,7 Prozent auf 12,18 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 70,26 US-Dollar am Vortag auf 70,47 US-Dollar nach oben (0,29 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,67 Prozent auf 2.705,72 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.687,82 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Bitcoin Cash um 1,21 Prozent auf 317,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 321,66 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Ripple-Kurs um 0,93 Prozent auf 1,501 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,487 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 1,24 Prozent auf 548,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 555,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Cardano um 0,33 Prozent auf 0,2452 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2444 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2158 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,2170 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3355 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:30 auf 0,3357 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (787,28 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 790,82 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0934 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0929 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 121,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,69 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,19 Prozent auf 11,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,13 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,06 Prozent auf 14,10 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 14,11 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,183 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:30 bei 1,178 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.