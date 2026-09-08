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08.09.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagnachmittag.
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Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 0,65 Prozent auf 78.582,48 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79.093,85 US-Dollar gelegen hatte.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage 10,4 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,69 Prozent auf 54,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 55,25 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.487,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.490,92 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 0,37 Prozent auf 258,06 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 259,03 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,26 Prozent auf 1,415 US-Dollar, nach 1,397 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (519,72 US-Dollar) geht es um 4,21 Prozent auf 497,83 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2222 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2206 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1904 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen legt der Tron-Kurs um 1,50 Prozent auf 0,3395 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,3345 US-Dollar wert.
Nach 740,03 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,49 Prozent auf 751,03 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0898 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Solana am Dienstagnachmittag nach. Um 0,54 Prozent auf 103,29 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 103,85 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 1,27 Prozent auf 7,984 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,087 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,18 Prozent auf 12,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,76 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,8186 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,8196 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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