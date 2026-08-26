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Krypto-Marktbericht 26.08.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um 0,69 Prozent auf 77.922,56 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 78.463,63 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,9 Prozent aufweist und bei 10,06 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,86 Prozent auf 49,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 49,97 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 17:11 auf 2.442,63 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.440,66 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,40 Prozent auf 261,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 265,33 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 4,50 Prozent auf 1,369 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,434 US-Dollar wert.

Zudem gibt Monero am Mittwochnachmittag nach. Um 1,01 Prozent auf 434,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 438,69 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 2,34 Prozent auf 0,2042 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2091 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1827 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1790 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3360 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3354 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 694,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (694,08 US-Dollar).

Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergab. Dogecoin sinkt 1,77 Prozent auf 0,0844 US-Dollar, nach 0,0860 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Solana nach. Um 1,11 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 95,63 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 96,71 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 1,85 Prozent schwächer bei 7,203 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 7,339 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Mittwochnachmittag nach. Um 1,28 Prozent auf 11,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7335 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7575 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,17 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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