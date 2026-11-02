So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

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Am Montagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:31 sank Bitcoin um 0,53 Prozent auf 77.767,36 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (78.184,82 US-Dollar).

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 10,31 EUR beträgt die Performance seit Auflage 11,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Litecoin um 1,23 Prozent auf 54,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.282,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.270,73 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,52 Prozent.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Bitcoin Cash um 2,38 Prozent auf 276,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 283,57 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,248 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,250 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,46 Prozent auf 609,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 600,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1927 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1904 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1670 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,16 Prozent auf 0,3162 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3126 US-Dollar wert.

Daneben fällt Binancecoin um 1,07 Prozent auf 703,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 711,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0754 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0753 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,58 Prozent auf 93,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 94,36 US-Dollar wert.

Nach 8,676 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Montagmittag um 1,57 Prozent auf 8,539 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,03 Prozent auf 11,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,38 US-Dollar wert.

Nach 0,8991 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagmittag um 1,73 Prozent auf 0,8835 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.