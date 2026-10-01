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01.10.2026 07:39:37
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Der Schweizer Franken tendiert weiterhin zur Schwäche und der US-Dollar zur Stärke.
Das Währungspaar Euro/Dollar hat sich gleichzeitig auf 1,1317 von 1,1331 weiter abgeschwächt. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9468 praktisch unverändert, hält sich damit aber im Bereich des Jahreshochs.
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Laut einer Markteinschätzung der UBP spiegelt der stärkere Franken die jüngste Entwicklung der Zinsdifferenzen zum Nachteil des Frankens wider. Dafür sei die Attraktivität des Frankens als Finanzierungswährung gestiegen. Die Bank rechnet in der Folge nicht damit, dass der EUR/CHF noch deutlich höhere Niveaus erreichen wird. Bereits die französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, könnten den Franken wieder stützen. Angesichts der Inflationsunterschiede gebe es zudem für den Euro mehr Abwärts- als Aufwärtsrisiken.
awp-robot/cf/cg
Zürich (awp)
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