So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar

Der Dollar wird derzeit zu 0,8366 gehandelt und bewegt sich damit auf einem Niveau, das zuletzt im Mai 2025 gesehen wurde. Am Vorabend wurden noch 0,8355 verlangt und am gestrigen Vormittag gar 0,8336.

Das Währungspaar Euro/Dollar hat sich gleichzeitig auf 1,1317 von 1,1331 weiter abgeschwächt. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9468 praktisch unverändert, hält sich damit aber im Bereich des Jahreshochs.

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Laut einer Markteinschätzung der UBP spiegelt der stärkere Franken die jüngste Entwicklung der Zinsdifferenzen zum Nachteil des Frankens wider. Dafür sei die Attraktivität des Frankens als Finanzierungswährung gestiegen. Die Bank rechnet in der Folge nicht damit, dass der EUR/CHF noch deutlich höhere Niveaus erreichen wird. Bereits die französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, könnten den Franken wieder stützen. Angesichts der Inflationsunterschiede gebe es zudem für den Euro mehr Abwärts- als Aufwärtsrisiken.

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Zürich (awp)