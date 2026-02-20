US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
20.02.2026 21:17:37
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Am Freitag hat sich der US-Dollar zum Euro im Nachgang zur Zollentscheidung des US Supreme Courts und der Reaktion der US-Regierung nicht entscheidend bewegt.
Im späten US-Devisenhandel notiert der Euro bei 1,1783 Dollar und damit auf dem Niveau vom späten europäischen Geschäft. Zum Schweizer Franken geht der Dollar mit 0,7756 etwas tiefer um. Das Euro/Franken-Paar tritt indes bei Kursen von 0,9136 mehr oder weniger auf der Stelle.
US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Verfassungswidrig sei der Bezug auf ein Notstandsgesetz.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Trump will nach dem Urteil gegen die von ihm verhängten Zölle nun andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump in Washington. So werde er heute noch eine Anordnung unterschreiben, um unter Berufung auf eine andere gesetzliche Grundlage einen weltweiten zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen.
awp-robot/cf/jb
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.1835
|0.2635
|0.17
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9123
|
-0.06
|Türkische Lira
|
56.5008
|
-0.03
|Baht
|
40.1933
|
0.06
|Bitcoin - US Dollar
|
67666.5802
|
1.08
|Real
|
6.7142
|
-0.12
|US-Dollar
|
0.7761
|
0.14
|Zloty
|
4.6298
|
0.05
|Euro - US Dollar
|
1.1758
|
-0.13
|Ripple - US Dollar
|
1.4189
|
0.91
|Forint
|
415.8228
|
-0.02
|Bitcoin - Euro
|
57413.943
|
0.94
|Ripple
|
0.9093
|
-0.88
|Rubel
|
98.9045
|
-0.10
Börse aktuell - Live TickerSMI geht in Grün ins Wochenende -- DAX schlussendlich fester -- Wall Street schliesslich stärker -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen höher. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.