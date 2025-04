So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am "Liberation Day"

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0856 US-Dollar gehandelt nach 1,0821 am frühen Abend.

Auch zum Franken hat die Gemeinschaftswährung zugelegt. Das EUR/CHF-Paar kostete am Abend 0,9579 nach 0,9557 am Vorabend. Für das USD/CHF-Paar wurden wenig veränderte 0,8824 nach 0,8832 bezahlt.

Am Devisenmarkt ist die Spannung vor der Ankündigung von Zöllen durch den US-Präsidenten Donald Trump gross, die am Nachmittag (Ortszeit) in den Vereinigten Staaten erwartet wird. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Bisher ist aber unklar, wie die künftigen US-Zölle aussehen werden, die auf importierte Waren erhoben werden. Entscheidend wird sein, wie hoch diese ausfallen werden und wann sie in Kraft treten.

awp-robot/

Zürich (awp)