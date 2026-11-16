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Devisen im Blick 16.11.2026 08:00:36

So bewegen sich Franken, Euro und Dollar zum Wochenstart

So bewegen sich Franken, Euro und Dollar zum Wochenstart

Der US-Dollar zeigt sich auch zu Beginn der neuen Woche robust.

So ist das Währungspaar EUR/USD am Montag auf 1,1016 gegenüber 1,1023 am Freitagabend noch einmal etwas gesunken. Und zum Franken hält sich der US-Dollar mit 0,8389 knapp unter der Marke von 0,84. Der Euro hat zum Franken auf 0,9241 von 0,9253 ebenfalls einen Tick nachgegeben.

Ein wichtiger Treiber insbesondere für die Stärke des Dollars gegenüber dem Euro sei der deutliche Anstieg der Zinserwartungen an die US-Notenbank, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Diese seien durch festere Inflationsdaten sowie zahlreiche falkenhafte Äusserungen aus den Reihen des Fed ausgelöst worden. Die Onlinebank Swissquote sieht die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch das Fed im Dezember bei 100 Prozent, die Wahrscheinlichkeit eines grossen Zinsschrittes um 50 Basispunkte sei derzeit zu 10 Prozent eingepreist.

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Nebst der Dollar-Stärke macht die Commerzbank bei den Devisen aber auch eine Euro-Schwäche aus. Der naheliegende Grund seien die Sorgen um die Staatsfinanzen in Frankreich. Diese seien so gross geworden, dass der Euro auch von günstigeren Zinsaussichten im Vergleich zum Dollar nicht profitieren könne. Insgesamt stütze dies die Vermutung, dass fiskalische Risiken den Euro stärker belasteten als den US-Dollar.

awp-robot/cf/hr

Zürich (awp)

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