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Devisen im Blick 29.06.2026 21:25:00

So bewegen sich Franken, Euro und Dollar zum Wochenstart

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Der Kurs des US-Dollars hat sich am Montag im späten Handel etwas abgeschwächt.

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Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung Dollar gut eine Stunde vor Handelsschluss bei 0,8074 und zum Euro bei 1,1427.

Das a href="/devisen/eurokurs" target="_blank" rel="noopener">Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9226 mehr oder weniger auf der Stelle.

Zürich (awp)

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