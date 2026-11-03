So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

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Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,42 Prozent auf 76.379,31 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 76.702,15 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,12 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,8 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (53,65 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 53,61 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 0,12 Prozent schwächer bei 2.246,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.249,71 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,42 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 274,72 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 275,89 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,247 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,250 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,27 Prozent auf 619,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 606,05 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1855 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1626 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1610 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3210 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3189 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,94 Prozent auf 691,36 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 697,94 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0735 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0741 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 91,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,82 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,34 Prozent.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,77 Prozent auf 8,324 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 8,388 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,54 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,11 US-Dollar.

Währenddessen wird Sui bei 0,8601 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,8722 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.