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Krypto-Marktbericht 04.07.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

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So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um 0,15 Prozent auf 62.442,93 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 62.538,07 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,24 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,6 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,71 Prozent auf 44,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,79 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,12 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.754,01 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.756,18 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 226,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (229,31 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,133 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Monero um 2,43 Prozent auf 331,81 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 323,92 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1752 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1801 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 0,81 Prozent auf 0,2057 US-Dollar, nach 0,2040 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3230 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3232 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,82 Prozent auf 568,67 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 573,40 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0775 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0767 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,15 Prozent auf 82,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 82,27 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Avalanche um 1,38 Prozent auf 6,850 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,946 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 7,958 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,79 Prozent auf 7,895 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Samstagvormittag nach. Um 1,81 Prozent auf 0,7553 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7693 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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