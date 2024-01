So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 0,60 Prozent auf 43.157,10 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 42.897,86 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,31 Prozent auf 260,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 259,32 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,21 Prozent auf 2.556,98 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.526,31 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -1,25 Prozent auf 71,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 72,89 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ripple am Samstagvormittag hinzu. Um 0,92 Prozent auf 0,5759 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 0,5707 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5472 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,5505 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,04 Prozent auf 154,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 151,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2495 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0036 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0036 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1190 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1202 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEM-Kurs bergauf. NEM steigt 3,60 Prozent auf 0,0355 US-Dollar, nach 0,0342 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Dash-Kurs um 0,30 Prozent auf 29,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 28,94 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 12,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,27 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,60 Prozent.

Redaktion finanzen.ch