So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Um 09:40 ist Bitcoin 17'832,78 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,30 Prozent höher als am Vortag (17'832,78 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,34 Prozent auf 109,61 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 109,99 US-Dollar wert.

Nach 1'320,20 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochvormittag um 0,28 Prozent auf 1'323,96 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 78,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 77,32 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3905 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3121 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3101 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs -0,34 Prozent schwächer bei 150,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 151,41 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2040 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,2005 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0027 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0840 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,0839 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0339 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0336 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Dash bei 49,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (48,22 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der NEO-Kurs um 0,15 Prozent auf 7,305 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,295 US-Dollar an der Tafel.

