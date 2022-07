So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 -2,65 Prozent auf 21.795,97 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 22.389,43 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -2,30 Prozent auf 118,56 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 121,35 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -3,28 Prozent auf 1.517,02 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.568,49 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (58,48 US-Dollar) geht es um -3,37 Prozent auf 56,51 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,3654 US-Dollar am Vortag auf 0,3547 US-Dollar nach unten (-2,94 Prozent).

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,4798 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,4914 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,35 Prozent.

Zudem gibt Monero nach. Um -4,04 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 141,29 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 147,23 US-Dollar wert war.

Zudem gibt IOTA am Dienstagvormittag nach. Um -1,29 Prozent auf 0,2924 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2963 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1134 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem NEM-Kurs geht es indes nach oben. NEM gewinnt 6,50 Prozent auf 0,0478 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0449 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -2,18 Prozent auf 47,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 48,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,30 Prozent auf 10,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,47 US-Dollar wert.

