Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
18.01.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag.
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,01 Prozent auf 95.110,09 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 95.098,52 US-Dollar gelegen hatte.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 75,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (74,80 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,38 Prozent.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,10 Prozent auf 3.310,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.307,03 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 596,20 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 593,78 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,062 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,056 US-Dollar beziffert.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,12 Prozent auf 590,20 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 583,67 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,3929 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3964 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2303 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2271 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3185 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3156 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Binancecoin um 0,19 Prozent auf 945,37 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 947,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1378 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1372 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (143,72 US-Dollar) geht es um 1,01 Prozent auf 142,27 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,74 Prozent auf 13,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,73 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,13 Prozent auf 13,75 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 13,73 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,775 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,784 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,55 Prozent.Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
