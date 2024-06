So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,46 Prozent auf 67.394,22 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 67.705,15 US-Dollar.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 463,06 US-Dollar am Vortag auf 459,31 US-Dollar nach unten (-0,81 Prozent).

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs -1,11 Prozent schwächer bei 3.770,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.813,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um -1,44 Prozent auf 82,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,42 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,70 Prozent auf 0,5147 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,5183 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4502 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,4487 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,90 Prozent auf 151,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 148,83 US-Dollar.

Derweil geht es für den IOTA-Kurs bergab. IOTA sinkt -1,45 Prozent auf 0,2146 US-Dollar, nach 0,2178 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0058 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0359 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0363 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -0,81 Prozent auf 29,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 29,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 14,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 14,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch