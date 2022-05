So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,33 Prozent auf 29'125,51 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (29'125,51 US-Dollar).

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,37 Prozent auf 179,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 179,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagmittag hinzu. Um 0,03 Prozent auf 1'793,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1'793,10 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,07 US-Dollar) geht es um 0,34 Prozent auf 63,28 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Ripple um 12:26 ab. Es geht -0,49 Prozent auf 0,3844 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3863 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 0,4669 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4649 US-Dollar wert.

Nach 175,95 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagmittag um -0,76 Prozent auf 174,60 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,3146 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3199 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,67 Prozent.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0049 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0049 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1228 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1244 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0476 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0480 US-Dollar.

Daneben wertet Dash um 12:26 ab. Es geht -0,25 Prozent auf 56,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 56,66 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,80 Prozent auf 10,40 US-Dollar, nach 10,49 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch