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14.11.2026 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 1,60 Prozent auf 67.036,06 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 68.124,53 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,7 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 2,31 Prozent auf 48,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 49,23 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,35 Prozent auf 1.897,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.923,78 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 3,08 Prozent auf 214,01 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 220,83 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,008 US-Dollar am Vortag auf 0,9830 US-Dollar nach unten (2,46 Prozent).
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 528,32 US-Dollar am Vortag auf 524,60 US-Dollar nach unten (0,71 Prozent).
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 3,07 Prozent schwächer bei 0,1627 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1679 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Stellar-Kurs 2,21 Prozent schwächer bei 0,1425 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1457 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3128 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3118 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin am Samstagvormittag nach. Um 2,25 Prozent auf 614,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 628,63 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0643 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0626 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 3,42 Prozent auf 75,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 77,89 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 2,29 Prozent auf 8,018 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 8,206 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,56 Prozent auf 9,560 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,811 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 3,38 Prozent auf 0,7668 US-Dollar, nach 0,7936 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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