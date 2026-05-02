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Krypto-Marktbericht 02.05.2026 09:48:20

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

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Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,12 Prozent auf 78.237,14 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 78.142,67 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,03 Prozent auf 55,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,41 Prozent auf 2.302,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.292,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,22 Prozent auf 449,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 450,32 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ripple bei 1,386 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,384 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 1,91 Prozent auf 386,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 379,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2477 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2481 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1596 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1594 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3286 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3267 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,00 Prozent auf 615,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 615,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1080 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Solana zu. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 83,73 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 83,71 US-Dollar wert war.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,084 US-Dollar) geht es um 0,11 Prozent auf 9,095 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Chainlink-Kurs kaum vom Fleck. Nach 9,091 US-Dollar am Vortag, tendiert Chainlink um 09:41 bei 9,088 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9180 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9181 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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