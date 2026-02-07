So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin 3,79 Prozent auf 67.839,56 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 70.515,30 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 9,5 Prozent auf 9,12 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 3,32 Prozent auf 53,23 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 55,06 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 ab. Es geht 2,61 Prozent auf 2.007,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.060,96 US-Dollar stand.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,07 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 517,32 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 522,90 US-Dollar wert war.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 5,23 Prozent auf 1,392 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,469 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 2,08 Prozent auf 328,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 321,58 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2669 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2763 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1638 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1568 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2744 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2740 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 634,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (657,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,60 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0954 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Solana bei 84,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,53 US-Dollar).

Währenddessen wird Avalanche bei 8,962 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,269 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Chainlink-Kurs um 2,81 Prozent auf 8,626 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,875 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Sui-Kurs um 4,30 Prozent auf 0,9721 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,016 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.