So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin 0,25 Prozent auf 89.700,10 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 89.923,31 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,0 Prozent auf 12,09 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,64 Prozent auf 81,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 81,81 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,87 Prozent auf 3.094,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.121,81 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 5,18 Prozent auf 638,87 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 607,41 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,006 US-Dollar am Vortag auf 2,001 US-Dollar nach unten (0,23 Prozent).

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 424,30 US-Dollar am Vortag auf 424,74 US-Dollar nach oben (0,10 Prozent).

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Cardano-Kurs 2,26 Prozent schwächer bei 0,3844 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3933 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2187 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2189 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2886 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2887 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Samstagmittag nach. Um 0,89 Prozent auf 872,69 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 880,56 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1415 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,1424 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:25 ab. Es geht 1,00 Prozent auf 130,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 131,99 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 1,39 Prozent auf 13,97 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 13,77 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 13,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,26 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,95 Prozent auf 1,637 US-Dollar, nach 1,606 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.