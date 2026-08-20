So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 4,22 Prozent auf 72.158,49 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 69.236,40 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 9,27 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (46,67 US-Dollar) geht es um 2,30 Prozent auf 47,74 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 1,60 Prozent auf 2.289,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.253,43 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 3,24 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 219,53 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 212,64 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,249 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,102 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 13,30 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (421,42 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 419,07 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 4,72 Prozent auf 0,1958 US-Dollar, nach 0,1869 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Stellar um 6,99 Prozent auf 0,1818 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1699 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Tron am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,28 Prozent auf 0,3384 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3342 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,94 Prozent auf 644,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 626,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,24 Prozent auf 0,0789 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0750 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Solana am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,73 Prozent auf 86,83 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 85,36 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 3,66 Prozent auf 7,014 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,766 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 10,54 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,43 Prozent auf 10,58 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Sui zu. Um 3,92 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7325 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7048 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.