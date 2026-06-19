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19.06.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,33 Prozent auf 63.121,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.913,91 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,0 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,76 Prozent auf 44,13 US-Dollar, nach 43,80 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 0,26 Prozent auf 1.705,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.709,50 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,88 Prozent auf 197,39 US-Dollar, nach 199,13 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,135 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,145 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,91 Prozent.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 317,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (318,87 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,28 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1633 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1617 US-Dollar beziffert.
Daneben wertet Stellar um 17:11 ab. Es geht 5,79 Prozent auf 0,2213 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2348 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3204 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3206 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 0,17 Prozent auf 577,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 577,98 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0830 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,79 Prozent auf 69,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 69,64 US-Dollar wert.
Daneben fällt Avalanche um 3,05 Prozent auf 6,111 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,304 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 1,25 Prozent auf 7,899 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,998 US-Dollar an der Tafel.
Nach 0,7276 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagnachmittag um 1,83 Prozent auf 0,7143 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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