So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,31 Prozent auf 76.400,92 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 76.638,15 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,0 Prozent auf 9,49 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 2,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 1,25 Prozent auf 52,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,43 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,00 Prozent auf 2.095,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.116,88 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 1,75 Prozent auf 349,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 355,37 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,357 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 1,349 US-Dollar nach unten.

Daneben steigt Monero um 0,28 Prozent auf 387,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 386,64 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2457 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 0,2425 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1479 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1466 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,89 Prozent auf 0,3657 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3625 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,09 Prozent auf 655,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 655,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1020 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Solana-Kurs um 0,52 Prozent auf 85,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 85,62 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Avalanche um 1,69 Prozent auf 9,223 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,381 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 1,34 Prozent auf 9,426 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,554 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 2,03 Prozent auf 1,043 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.