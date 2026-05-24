Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
24.05.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,31 Prozent auf 76.400,92 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 76.638,15 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,0 Prozent auf 9,49 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 2,9 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 1,25 Prozent auf 52,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,43 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,00 Prozent auf 2.095,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.116,88 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 1,75 Prozent auf 349,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 355,37 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,357 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 1,349 US-Dollar nach unten.
Daneben steigt Monero um 0,28 Prozent auf 387,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 386,64 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2457 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 0,2425 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1479 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1466 US-Dollar beziffert.
Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,89 Prozent auf 0,3657 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3625 US-Dollar wert.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,09 Prozent auf 655,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 655,66 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1020 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Solana-Kurs um 0,52 Prozent auf 85,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 85,62 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Avalanche um 1,69 Prozent auf 9,223 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,381 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 1,34 Prozent auf 9,426 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,554 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 2,03 Prozent auf 1,043 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,064 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|59’593.71197
|-2.40%
|Handeln
|Vision
|0.03529
|-3.86%
|Handeln
|Ethereum
|1’628.34591
|-2.96%
|Handeln
|Ripple
|1.05256
|-2.54%
|Handeln
|Solana
|66.76160
|-2.70%
|Handeln
|Cardano
|0.19323
|-1.94%
|Handeln
|Polkadot
|1.01089
|-0.29%
|Handeln
|Chainlink
|7.49424
|-2.28%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.28%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-3.12%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren