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Krypto-Marktbericht 04.05.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

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So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,06 Prozent auf 80.194,13 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.573,88 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,1 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,41 Prozent stärker bei 55,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.371,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.324,23 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,03 Prozent.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,37 Prozent auf 444,97 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 443,35 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,33 Prozent auf 1,407 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,388 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,28 Prozent auf 392,66 US-Dollar, nach 391,57 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2521 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2495 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1580 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1587 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3393 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3386 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,53 Prozent auf 627,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 617,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1112 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1083 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,16 Prozent auf 84,91 US-Dollar, nach 83,94 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,53 Prozent auf 9,225 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,086 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,134 US-Dollar am Vortag auf 9,514 US-Dollar nach oben (4,16 Prozent).

Zudem gewinnt Sui am Montagnachmittag hinzu. Um 1,73 Prozent auf 0,9368 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9209 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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