So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 2,66 Prozent auf 93.821,67 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 91.388,27 US-Dollar gestanden hatte.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,1 Prozent auf 12,58 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (82,14 US-Dollar) geht es um 1,41 Prozent auf 83,30 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ethereum-Kurs um 1,55 Prozent auf 3.188,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.139,53 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,59 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 649,11 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 638,99 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,168 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,090 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,73 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (419,12 US-Dollar) geht es um 2,17 Prozent auf 428,20 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 3,19 Prozent auf 0,4126 US-Dollar, nach 0,3998 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Stellar um 1,67 Prozent auf 0,2364 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2326 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2939 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2927 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,29 Prozent auf 905,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 894,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1493 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1487 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Solana am Montagnachmittag hinzu. Um 1,33 Prozent auf 135,71 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 133,93 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Avalanche um 0,83 Prozent auf 14,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 14,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 13,40 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagnachmittag um 2,07 Prozent auf 13,68 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Sui zu. Um 0,96 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:10 auf 1,707 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,690 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.